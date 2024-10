Sao Paulo, la singolare "alternanza" il pronostico del match contro il Vasco

In contemporanea con Fortaleza-Atletico Mineiro si gioca Sao Paulo-Vasco , sfida dal pronostico sulla carta favorevole a chi ospita. Un po' perchè il fattore campo in Brasile ha il suo peso e un po' perchè... lo suggerisce una particolare " alternanza ".

Chi vince? Le quote dicono...

Non è una regola scritta ma un qualcosa che il Sao Paulo sta riproponendo da settimane e di cui è doveroso dar conto. In pratica, da sette giornate a questa parte, El Tricolor Paulista alterna sconfitte e vittorie. Adesso, dopo il ko esterno contro il Cuiaba, "toccherebbe" alla vittoria. Ovviamente il condizionale è d'obbligo.

Il Vasco visto di recente (una sconfitta e tre pareggi da metà settembre in poi) è un avversario che il Sao Paulo, quinto in classifica con 47 punti contro i 37 del Vasco - una gara in meno- può e deve battere per avvicinarsi al quarto posto che vale la qualificazione ai gironi di Copa Libertadores.

Osservando le quote il divario tra le due squadre è piuttosto netto. Cplay propone il segno 1 a 1.70 e il 2 a 4.70, su Snai e Sisal la vittoria del Sao Paulo compare a 1.67 mentre il 2 del Vasco è proposto rispettivamente a 4.75 e a 5.25. Il segno X, che il Sao Paulo non "vede" dal 25 luglio, oscilla tra il 3.25 di BetFlag e il 3.60 di Bet365, passando per il 3.45 di Planetwin.

Nelle ultime 4 giornate il Vasco ha subìto esattamente un gol in ogni partita. Probabile per i bookie la combo formata dal Multigol 1-3 Casa e dal Multigol 0-1 Ospite, a quota 1.50.