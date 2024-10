Bundesliga, quote e pronostico di Dortmund-St. Pauli

Anticipo della 7ª giornata di Bundesliga . Al “ Signal Iduna Park ” è in programma la sfida tra il Dortmund e il St. Pauli . La compagine allenata dal turco Nuri Sahin con solamente 10 punti conquistati in 6 partite si trova attualmente in 7ª posizione con 4 punti in meno del Bayern Monaco capolista.

Il Borussia Dortmund dopo aver perso in trasferta contro l’Union Berlino (2-1) ha tutte le carte in regola per tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Il club giallonero nelle prime 3 gare interne di campionato ha sempre vinto contro Eintracht (2-0), Heidenheim (4-2) e Bochum (4-2).

Una vittoria e due sconfitte per il St. Pauli in trasferta. Elias Saad e compagni in questo avvio di stagione sono riusciti a conquistare soltanto 4 punti.

Una "combo" da provare

I padroni di casa partono nettamente con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.28 mentre il “2” moltiplica la posta per 8.75. Per alzare il livello di difficoltà si può provare la “combo” che lega il segno 1 all’Over 2,5. Una tale accoppiata regala una quota pari a 1.55.