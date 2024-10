Pronostici Serie A, quote e statistiche di Roma-Inter

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma . La compagine allenata da Ivan Juric dopo aver pareggiato a Monza per 1-1 (6° risultato utile consecutivo) si appresta a ricevere l' Inter di Simone Inzaghi . Il club nerazzurro in classifica ha 4 punti in più dei giallorossi, dei 14 punti totali però soltanto 5 sono arrivati lontano dal " Meazza ".

La Roma nelle ultime due gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare due successi contro Udinese (3-0) e Venezia (2-1).

Roma, il primo tempo di norma termina con pochi gol

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte della squadra ospite. Il segno 2 paga mediamente 1.85 mentre la doppia chance 1X è proposta a circa 1.90.

Entrambe le compagini hanno tutte le carte in regola per andare a segno, il Goal è offerto su Cplay a 1.66 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.60.

Da segnalare che con i giallorossi in campo non è ancora mai uscito l'Over 1,5 primo tempo, un esito che moltiplica una qualsiasi puntata per 2.48.