Girone C di Serie C, il pronostico del derby Casertana-Cavese

Luci accese allo stadio " Pinto " per la sfida Casertana-Cavese . Dopo la manita incassata dall' Avellino (ko preceduto da quello contro il Catania) la squadra allenata da Manuel Iori non può davvero sbagliare.

Casertana-Cavese, ecco chi vince per le quote

A Caserta sbarca la Cavese di Raffaele Di Napoli, reduce dal ko interno con la Turris. I metelliani hanno 10 punti in classifica, 2 in più della Casertana che ha all'attivo una sola vittoria, cinque pareggi e tre sconfitte. Curiosità, la squadra allenata da Iori non è mai andata in vantaggio al riposo, ben 7 volte invece ha fatto registrare l'X primo tempo.

Per la Cavese sei Under 2,5 a referto in nove giornate e, nell'ambito del girone C, è rimasta l'unica squadra a non aver chiuso un match con 4 o più reti totali (Over 3,5).

Per le quote parte favorita la Casertana che, in questa sfida, può meritare un pizzico di fiducia in più. La combo 1X+Multigol 1-4 si gioca a 1.53 su Cplay e StarYes, a 1.50 su Eurobet.