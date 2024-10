Champions League, pronostico e statistiche di Aston Villa-Bologna

Terza giornata della prima fase della Champions League e seconda trasferta consecutiva per il Bologna di Vincenzo Italiano . Riccardo Orsolini e compagni dopo aver perso a Liverpool per 2-0 tornano a giocare in Inghilterra contro l' Aston Villa .

I "Villans" vantano 6 punti in classifica grazie al doppio successo ottenuto contro lo Young Boys (3-0) e il Bayern Monaco (1-0). Trasferta non semplice per i felsinei che dovranno impegnarsi a dovere per mettere in difficoltà una difesa che non ha ancora subito gol in questa competizione. Da segnalare inoltre che il Bologna dal canto suo deve ancora trovare la via del gol, i rossoblù prima di perdere ad Anfield non erano riusciti ad andare oltre lo "0-0" contro lo Shakhtar.

Uno sguardo alle quote

Le quote pendono dalla parte dei "Villans". Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.63 mentre il "2" è proposto a circa 5.30. Goal e Over 2,5 dovrebbero rispondere presente al novantesimo, l'esito che prevede entrambe le squadre a segno è offerto su Cplay a 1.80 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.77.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta al Villa Park? La doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.20.