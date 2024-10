Pronostico Twente-Lazio: chi troppo e chi... poco

Dopo il ko in Serie A contro la Juve , la Lazio di Baroni si tuffa in Europa League dove lo score è davvero ottimo. I biancocelesti hanno conquistato 6 punti nelle prime due partite del girone, battendo 3-0 la Dinamo Kiev e 4-1 il Nizza .

Le statistiche di Twente e Lazio

Come sta il Twente? Non benissimo. Gli olandesi sono sesti in Eredivisie, a -12 dalla vetta. Lammers e compagni hanno alle spalle due pareggi (doppio 1-1) in Europa contro Manchester United e Fenerbahce. Si è chiuso in parità (2-2) anche il loro ultimo impegno in campionato, contro il fanalino di coda Waalwijk che prima di quel match aveva sempre perso! Per un Twente che ha il pareggio facile ecco una Lazio che ha diviso la posta solo una volta in stagione, contro il Milan.

Le migliori quote

Dalle statistiche alle quote. Match aperto a qualsiasi risultato secondo i bookie, con il 2 della Lazio a 2.57 su Cplay, a 2.55 su Bwin e Snai. L'1 del Twente paga 2.70 su Goldbet, Lottomatica e Bet365. La X è a 3.30 su Cplay e Betsson, a 3.25 su BetFlag.

Il Twente ha in scia tre partite con almeno un gol segnato e subìto, la Lazio da questo punto di vista non è da meno (anzi). Per Cplay l'esito Goal vale 1.66, 1.63 per BetFlag e 1.62 per Zona Gioco.