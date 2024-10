Roma-Dinamo Kiev, due vittorie a testa nei precedenti. Lazio in Olanda

Roma all'assalto della Dinamo

Un avversario sulla carta abbordabile come lo era anche l’Elfsborg, che in Svezia ha battuto 1-0 i capitolini. Vietato sbagliare ancora, la Roma sulla carta è favorita tanto che gli esperti SisalTipster la vedono vittoriosa, al 90’, al 64%. Il blitz ucraino all’Olimpico è al 14%. Sono quattro i precedenti tra le due formazioni, tutti in Champions League, con due successi per parte. A settembre 2004, vent’anni fa, il memorabile 0-3 a tavolino pro Dinamo per il lancio della monetina all’arbitro Frisk. La tensione all’Olimpico non mancherà e potrebbe andare di moda il colore rosso: un’espulsione si trova al 20%. La Dinamo in campionato ha due vittorie alle spalle ma come detto in Europa non ha ancora gonfiato la rete avversaria. Che gli ucraini restino a secco al cospetto di Hummels (pronto al debutto in giallorosso) e compagni è un’ipotesi al 42%. Fondamentale per la Roma mettere il match in discesa già nel primo tempo, il vantaggio giallorosso al 45’ è proposto al 46%. Nelle fila della Roma, anche causa infortuni, Enzo Le Fée è stato un po’ un oggetto misterioso. Il francese dovrebbe partire dal 1’ e l’eventualità che possa farsi notare con gol o assist viaggia sul 26%. Può essere l’occasione giusta anche per Matias Soulè, marcatore al 26%, per dare una nota di colore ad una stagione fin qui grigia.

Lazio in Olanda, il Twente ha due pareggi “di lusso” alle spalle

La Lazio fa visita al Twente con l’obiettivo di centrare la terza vittoria in Europa League dopo quelle - rotonde - contro Dinamo e Nizza. Gli olandesi hanno pareggiato 1-1 con squadre del calibro di Manchester United e Fenerbahce. In campionato, però, un 2-2 contro l’ultima della classe che fa storcere il naso ai tifosi olandesi e autorizza quelli biancocelesti a crederci. In questo inedito in gare ufficiali contro la squadra di Oosting la Lazio è di poco favorita secondo gli esperti SisalTipster. Il segno 2 è dato al 37%, mentre l’1 del Twente è al 34%. Il terzo euro-pareggio degli olandesi, invece, si attesta sul 29%. Un ex Serie A sulla strada dei ragazzi di Baroni, quel Sam Lammers che ha ammutolito l’Old Trafford segnando il gol del definitivo 1-1 a Manchester. Un sigillo dell’attaccante del Twente è al 26%. La Lazio dovrà anestetizzare il talento di Sem Steijn, capocannoniere della Eredivisie con 8 centri: un “piccolo Tadic” che ha nelle corde un gol o un assist, al 34%. Sponda Lazio difficile che, complice anche la squalifica di Noslin, Baroni possa rinunciare a Dia, in gol al 28%, e al Taty Castellanos, marcatore al 33%. In partite come questa può rivelarsi prezioso il contributo di un sostituto. Magari con tanto di sigillo, ipotesi al 36%.

Match infuocato tra Mourinho e ten Hag

Solo a leggere il nome della partita vengono i brividi. Fenerbahce-Manchester United, ovvero Mourinho, che l’Europa League l’ha vinta nel 2017 al timone dei Red Devils, contro un ten Hag in perenne flirt con l’esonero. Di vincere in coppa lo United proprio non vuole saperne: doppio pareggio con Twente e Porto pur avendo sbloccato entrambi i match. A Istanbul non ci sarà lo squalificato Bruno Fernandes, pedina importante nello scacchiere di ten Hag, e nella tana dei turchi gli inglesi hanno perso le ultime due gare giocate. Clima neanche a dirlo infuocato in un match che, a bocce ferme, non sembra avere un padrone.

SisalTipster vede davanti i Diavoli Rossi, vittoria al 42%, il successo del Fenerbahce è al 33. In casa, in partite ufficiali, i turchi non pareggiano al 90’ dall’11 febbraio. Il Manchester United viene da tre “X” di fila in trasferta, qui la divisione della posta è al 25%. Contro il Twente sono stati ben cinque i giocatori del Fenerbahce a finire sul taccuino dell’arbitro. Concreta dunque l’ipotesi, all’80%, che ad Istanbul ci siano almeno quattro cartellini. In agguato anche l’espulsione, almeno una nel match è al 25%.

Nelle fila del Fenerbahce l’eterno Edin Dzeko, gol o assist al 38%, è sempre pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Occhi puntati anche su Dusan Tadic, marcatore al 23%, altro uomo d’esperienza al servizio di Mou. Sponda Manchester United è invece il talento di Alejandro Garnacho, in gol al 23%, la risorsa su cui far leva per tenere accesa la luce nei momenti più bui. In un match che si preannuncia ricco di episodi potrebbe rivelarsi necessario il ricorso dell’arbitro al monitor Var: opzione al 30%.

Conference League, impegno alla portata dei viola

Cosa hanno in comune San Gallo e Fiorentina? Al debutto in Conference League hanno segnato 2 gol a testa. Gli svizzeri però ne hanno presi 6 dal Cercle Brugge mentre i viola hanno chiuso con porta inviolata col TNS. Dal match di oggi (nessun precedente tra le due compagini) gli esperti SisalTipster si aspettano che esca vittoriosa la Fiorentina, al 58%, meno accreditato il successo del San Gallo (al 17%), sesto in campionato dopo il recente ko rimediato dal Basilea. Gli svizzeri verosimilmente se la giocheranno a viso aperto. Possibile che ci sia almeno una rete per parte e almeno tre in totale: al 47%. Per effetto del turnover dovrebbe tornare dal 1° minuto Cristiano Biraghi: gol o assist del capitano viola al 20%. Al 36% invece le chances di veder esultare Beltrán, subentrato contro il Lecce e a segno nella ripresa.

Match speciale per il Panathinaikos, Maresca favorito ma...

In memoria di George Baldock. Il Panathinaikos ha una spinta in più nell’affrontare la favorita per la vittoria finale della Conference League, il Chelsea di Enzo Maresca. I Blues sembrano aver cambiato registro anche mentalmente, il ko contro il Liverpool ha interrotto una striscia di 7 risultati utili tra campionato e coppe. Nessun precedente tra greci ed inglesi, al debutto nel torneo il Chelsea ha fatto il suo dovere battendo il Gent mentre il Pana non è andato oltre l’1-1 contro i bosniaci del Borac. Il Chelsea è tecnicamente superiore, su questo non si discute. Nel suo stadio, però, il Panathinaikos può esaltarsi e magari sbloccare il match. Un’ipotesi fissata al 29% da SisalTipster. Per la vittoria del match è il Chelsea a partire in pole position: 62%. L’exploit del Panathinaikos è proposto al 16%. Numeri alla mano in questo match dovrebbero vedersi parecchi calci d’angolo: almeno 10 al 51%. Al netto delle possibili scelte di Maresca, è lecito attendersi uno squillo da parte di Joao Felix. Un gol del portoghese si trova al 30%.