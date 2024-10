Pronostico Leicester-Nottingham Forest: un rebus per i bookie

Al King Power Stadium Leicester-Nottingham Forest inaugura il weekend di Premier League . Momento d'oro per le Foxes , che dopo un avvio complicato (3 pareggi e 3 ko) hanno collezionato due vittorie ravvicinate, l'ultima delle quali davvero clamorosa: 3-2 in rimonta contro il Southampton . Di contro c'è un Nottingham Forest 8° in classifica con 3 vittorie, 4 pareggi e un solo ko, casalingo, contro il Fulham.

Esito Chance Mix: di che si tratta e quanto paga

Dura per tutti mettere sotto questo Nottingham, che con soli 6 gol al passivo ha la seconda miglior difesa del campionato. Otto i gol messi a segno da Wood e compagni, numeri contenuti su entrambi i fronti dunque. Ne consegue una presenza dominante dell'Under 2,5, uscito 7 volte su 8 in Premier League.

Il Leicester al contrario segna e subisce parecchio, tanto che nei suoi match di campionato l'esito Goal si è visto ben 7 volte. La neopromossa non vuole alzare il piede dall'acceleratore, figurarsi nel suo stadio poi; di contro, il Forest (2 vittorie e 2 pareggi in trasferta) vuole continuare a mettere fieno in cascina.

Gara equilibrata nelle stime dei bookie, che vedono il Nottingham Forest di poco favorito: su Cplay il 2 vale 2.50 mentre scende a 2.45 su Eurobet e Snai. La vittoria del Leicester paga 2.75 su Begamestar e Betsson, 2.70 su Bet365.

In un contesto dunque equilibrato vale la pena optare per una giocata del tipo "Chance Mix". L'opzione X o Goal è a 1.54 su Cplay e StarYes, 1.52 su Eurobet.