Pronostici Serie A, quote e statistiche di Torino-Como

Il Torino di Paolo Vanoli ha bisogno di una vittoria per interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. I granata prima di perdere per 3-2 contro Lazio , Inter e Cagliari avevano fatto registrare 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato.

Il Como di Cesc Fabregas segna e subisce gol da 5 partite di fila e complessivamente vanta 11 reti all'attivo e 15 al passivo. Da segnalare che i lombardi hanno incassato ben 10 delle 15 reti totali in trasferta.

Granata favoriti contro il Como

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 2.50. Eurobet e Planetwin invece propongono la vittoria del Torino a 2.45.

Il Como in 4 trasferte su 5 ha anche sempre andato in svantaggio all'intervallo. L'1 primo tempo paga mediamente 3.10 mentre l'Over 0,5 Casa primo tempo vale circa 2.05.