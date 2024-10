Pronostico Real Madrid-Barcellona, ecco chi vincerà secondo i bookie

Il primo dei due appuntamenti più attesi dell’anno, in Liga, sta per arrivare. Sabato sera, al Bernabeu, va in scena il Clasico Real Madrid-Barcellona. Le due storiche rivali del campionato spagnolo si presentano all’appuntamento con tre punti di distacco: Barcellona primo a quota 27 punti, tre in più rispetto al Real che è l’unica squadra a non aver ancora pareggiato in campionato.