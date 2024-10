Pronostico Manchester City-Southampton: quote ok per i "Citizens"

Il Manchester City dopo aver battuto i Wolves in trasferta per 2-1 si appresta a ricevere un Southampton che ha perso per ben 7 volte nelle prime 8 giornate di Premier League .

I "Citizens" di Guardiola all'Etihad Stadium vantano 3 vittorie e 1 pareggio: in queste 4 gare Erling Haaland e compagni hanno trovato la via del gol in 11 occasioni.

Statistiche alla mano

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del Manchester City: il segno 1 al novantesimo paga poco più di 1.10. Ancora nessun Multigol 2-3 per i "Saints" in trasferta, un numero di reti che potrebbero tranquillamente realizzare i "Citizens". Due o tre reti totali si giocano a 2.65 mentre il Multigol Casa 2-3 è proposto su Cplay a 2.22, su Eurobet a 2.10 e su Sisal a 2.20.