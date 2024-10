Serie B, quote e pronostico di Juve Stabia-Sassuolo

Riflettori puntata sull'11ª giornata di Serie B . Al " Romeo Menti " di Castellammare di Stabia va in scena il confronto tra la Juve Stabia e il Sassuolo . Le " Vespe " con 5 gol fatti e 5 subiti hanno fatto registrare 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 4 gare interne di campionato mentre l' undici neroverde in trasferta (10 reti all'attivo e 4 al passivo) vanta 3 successi e 2 pareggi.

Porte violate

Quote alla mano è la squadra allenata da Fabio Grosso a partire con i favori del pronostico: il segno 2 su Cplay è proposto a 2.18 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 2.10. Entrambe le compagini, rispettivamente in casa ed in trasferta, vengono da una gara terminata con l'esito Goal al novantesimo.

La possibilità che sia la Juve Stabia che il Sassuolo vadano a segno in questo incontro vale mediamente 1.77.