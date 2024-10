Milan-Napoli, quote e pronostico del big match del Meazza

A pochi giorni dallo spettacolare 4-4 tra Inter e Juve , le luci del Meazza si accendono per illuminare un’altra super sfida. Il Milan , che nel weekend non ha giocato contro il Bologna , ospita il Napoli capolista : +4 sull’Inter, +5 sulla Juve.

Una combo dalla quota interessante

I partenopei dopo l’esordio shock col Verona hanno incassato solo 2 gol nelle successive 8 partite. Di contro c’è un Milan che nelle ultime tre gare casalinghe in campionato ha centrato vittoria e clean sheet. Ben otto degli ultimi dieci precedenti tra le due squadre hanno fatto registrare l’Under 2,5 e sette il No Goal.

I bookmaker stavolta si aspettano almeno una rete per parte, visto che il Goal è a 1.68 sulla lavagna Cplay, a 1.66 su Zona Gioco e a 1.65 su BetFlag. Il No Goal invece paga 2.10 su Goldbet e Lottomatica, 2.05 su Bet365.

Interessante la combo formata dal Multigol Casa 1-2 e dal Multigol Ospite 1-2. Vale 2.60, tradotto, l’ipotesi che Milan e Napoli vadano a segno una o due volte in questa super sfida.