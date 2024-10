Serie A, Empoli-Inter: migliori quote e pronostico

Simone Inzaghi vuole che il 4-4 con la Juve rappresenti "un'eccezione". La "regola" prevede che la sua Inter debba vincere come quella con l' Empoli , che in casa (tre pareggi e un ko) non ha ancora segnato, incassando un solo gol (rigore di Kvaratskhelia ). Vincere, già, possibilmente concedendo il meno possibile: sono infatti 13 le reti subìte dai nerazzurri in 9 giornate.

Comparazione Quote: Over 2,5

L'Empoli in trasferta viaggia a ritmi... da Champions mentre in casa come detto va più a rallentatore, anche se ha affrontato nell'ordine Monza, Juventus, Fiorentina e Napoli. Toscani senza Over 3,5, esito che l'Inter ha fatto registrare in 5 occasioni. I bookmaker si aspettano che Empoli-Inter finisca con almeno tre reti totali: l'Over 2,5 è a 1.74 su Cplay, a 1.72 su BetFlag e a 1.70 su Bwin. Da valutare l'ipotesi, offerta a 1.90, che l'Inter possa vincere con 1 o 2 gol di scarto. Un evento che si è verificato in cinque degli ultimi sei scontri diretti in Toscana.