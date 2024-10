Pronostico Como-Lazio, quanti gol al Sinigaglia? Ecco le quote

Como-Lazio show? E occhio al "sostituto"

La Lazio ha segnato 17 gol subendone 12, 11 le reti segnate dal Como che ne ha incassate 16, senza mai chiudere un match con la porta inviolata. Visto anche il feeling delle due squadre con gli esiti Goal e Over 2,5, è lecito ipotizzare una sfida divertente.

Almeno una rete per parte al Sinigaglia vale 1.70 per Cplay e Begamestar, 1.68 invece per BetFlag. La Lazio secondo i bookmaker è di poco favorita, il 2 vale 2.50 per Cplay e Snai mentre l'1 è dato a 2.95 da Goldbet e Lottomatica. Solo un pareggio finora per la Lazio, contro il Milan alla 3ª di campionato. La X vale 3.40 per Cplay, 3.30 per Bwin e 3.24 per Zona Gioco.

L'ultimo match (e non solo) giocato in campionato da Como e Lazio "dice" che i sostituti vanno tenuti d'occhio. Vale 2.50 l'ipotesi che ci sia almeno un gol di un giocatore subentrato dalla panchina.