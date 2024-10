Ligue 1, quote e pronostico di Monaco-Angers

La 10ª giornata del campionato di Ligue 1 si apre allo stadio " Louis II ". Il Monaco dopo aver perso a Nizza per 2-1 si appresta a ricevere un Angers che naviga nella parte bassa della classifica con soltanto 7 punti.

La squadra allenata da Adi Hutter nelle precedenti 9 giornate del torneo ha fatto registrare la bellezza di 6 vittorie e 2 pareggi, 15 sono i gol complessivi all'attivo e 6 quelli al passivo. Nessuna vittoria per l'Angers in trasferta: la compagine bianconera lontano dai lidi amici vanta 3 pareggi e 1 sconfitta.

Show al "Louis II"

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Monaco, il segno 1 è in lavagna solamente a 1.22 mentre il "2" si gioca mediamente a 11.50. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l'1 primo tempo proposto mediamente a 1.60.

Il match può terminare con almeno tre reti, l'Over 2,5 su Cplay paga 1.46 mentre su Lottomatica e Goldbet si gioca a 1.43.