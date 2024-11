Bundesliga, Dortmund-Lipsia: precedenti, quote e pronostico

Statistiche e migliori quote del match

Gialloneri sempre vittoriosi nelle quattro partite casalinghe disputate in campionato (12 gol fatti e 5 subìti). Il Lipsia in trasferta ha ottenuto 10 punti sui 12 disponibili, subendo solo 2 reti nella trasferta (vinta 3-2) di Leverkusen. Nelle statistiche degli ospiti brilla il No Goal, al contrario del Dortmund che da sei giornate a questa parte fa registrare la combo “Goal+Over 2,5”.

Detto che nelle partite del Borussia non è ancora uscito il segno 2 finale (perchè non ha mai perso in casa nè vinto fuori), i bookmaker vedono favoriti Emre Can e compagni.

Il segno 1 è offerto a 2.20 da Cplay e Goldbet, colpo Lipsia a 3 sulle lavagne di Lottomatica, Sisal e Snai. La quota più alta è per la X: a 3.70 su Planetwin e William Hill, tenendo presente che il Dortmund ha pareggiato solo alla 2ª giornata (0-0 a Brema) e che oltretutto nei loro ultimi undici scontri diretti non c'è mai stata divisione della posta!

L’ennesimo esito “Goal” del Borussia si attesta sull’1.40 mentre, volendo puntare ad una quota più sostanziosa, si può provare l’Over 1,5 primo tempo a 2.07. L’offerta prevista per il “Goal primo tempo” (che il Lipsia finora ha collezionato solo nella trasferta di Leverkusen) sale a 3.05.