Pronostico Lazio-Cagliari, occhio al dato sui primi tempi dei sardi

Comparazione quote: Over 2,5

La Lazio in campionato ha portato a casa sei delle dieci gare giocate e in ben cinque di queste occasioni è andata a segno in entrambi i tempi.

Il Cagliari dopo un filotto di 7 punti in tre partite è tornato con la testa sott’acqua: ko per 2-0 con Udinese e Bologna. Per una Lazio che in casa ha conquistato 13 punti sui 15 in palio i pronostici non possono che essere favorevoli. Il segno 1 si gioca a 1.50 mentre il decimo Over 2,5 dei biancocelesti è offerto a 1.74 da Cplay e StarYes, a 1.70 da Eurobet.

Curiosità statistica. In sei gare su dieci i sardi sono andati in svantaggio all’intervallo per 1-0. La Lazio che chiude davanti al 45’ è un’ipotesi offerta a 2.03 da Cplay, a 2.00 da Bet365 e a 1.96 da Zona Gioco.