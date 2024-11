Pronostico Liverpool-Leverkusen, sfida speciale per Xabi Alonso

Per Xabi Alonso la sfida con il “suo” Liverpool non può essere come le altre. Con la maglia dei Reds l’attuale tecnico del Bayer Leverkusen ha giocato dal 2004 al 2009, vincendo tra l’altro una Champions League al termine di una leggendaria finale contro il Milan .

Quote 1X2 finale e... calci d'angolo

I tedeschi hanno 7 punti contro i 9 degli inglesi, a punteggio pieno e decisi a sfruttare il fattore Anfield per allungare in classifica. I bookmaker vedono gli inglesi super favoriti per la vittoria. Il segno 1 si trova a 1.72 sulla lavagna Cplay, mentre Snai si ferma a 1.70 e Bwin a 1.68. In parità tre delle ultime quattro partite giocate dai tedeschi. Qui la X vale 4.25 per Cplay, 4.20 per William Hill e 3.90 per BetFlag.

In una sfida tra due squadre a trazione offensiva si può pensare ad un match con tre reti totali ed entrambe a segno. La combo Goal+Over 2,5 vale circa 1.73.

Per gli inglesi è il secondo incontro di fila contro una tedesca, il match contro il Lipsia (battuto 1-0) ha fatto registrare ben 12 calci d’angolo. Nell’occasione, l’ipotesi che vengano battuti almeno 11 corner si gioca a 2.05.