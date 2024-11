Premier League, pronostico e quote di Chelsea-Arsenal

Riflettori puntati sull'11ª giornata di Premier League . A Stamford Bridge sia il Chelsea di Enzo Maresca che l' Arsenal di Mikel Arteta vantano 18 punti in classifica : entrambe le compagini in questa prima parte di stagione hanno ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Una leggera differenza si nota invece nel computo delle reti segnate e subite. Il Chelsea al momento ha 20 gol all'attivo e 12 al passivo mentre i "Gunners" viaggiano a una media di 1,7 reti realizzate e 1,1 subite.

Show in arrivo a Londra

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata: il segno 1 è offerto mediamente a 2.70 mentre il "2" regala un moltiplicatore pari a 2.55.

I precedenti tra le due squadre parlano in maniera molto chiara, gli ultimi 3 confronti andati in scena in Premier League sono sempre terminati con più di 2,5 reti al novantesimo. L'Over 2,5 su Cplay paga 1.68 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.72. Possibile la "combo" con il Goal.