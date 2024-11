EFL Trophy: quote e pronostico di Bolton-Fleetwood

In Inghilterra i riflettori si accendono sull' EFL Trophy . Nel gruppo 4 con l' Aston Villa U21 già promosso al turno successivo rimane da scoprire il nome della seconda squadra che si qualificherà per la fase playoff . È lotta a due tra il Bolton , attualmente secondo con 4 punti, e il Fleetwood , terzo a quota 3.

"Trotters" favoriti

Il Bolton, padrone di casa, si trova attualmente al decimo posto nella classifica della League One. I "Trotters" nelle precedenti 4 gare interne di campionato hanno fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio. Il Fleetwood, dodicesimo in League Two, invece ha centrato un solo successo nelle precedenti 4 trasferte ufficiali.

Quote alla mano può starci il segno 1: la vittoria del Bolton è proposta su Goldbet e Lottomatica a 1.50 mentre su Snai vale 1.45.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" che lega il Multigol Casa 1-3 al Multigol Ospite 0-1.