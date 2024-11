Pronostico Paraguay-Argentina, Alfaro sfida la "sua" Albiceleste

Quanti gol segna l'Argentina? Occhio al dato

Il Paraguay di Alfaro è in piena corsa per la qualificazione dopo il 2-1 al Venezuela, quarto risultato utile di filas per l'Albirroja che nelle 10 gare fin qui giocate ha segnato 4 gol, subendone altrettanti. Dunque, una nazionale tutta sostanza.

L'Over 2,5 contro il Venezuela ha messo fine a una striscia di 9 Under 2,5 consecutivi nelle Eliminatorias. Di più, negli ultimi 7 precedenti con l'Argentina sono sempre state messe a segno due reti al massimo. Secondo i bookmaker sarà ancora una volta Under 2,5: a 1.47 per Cplay, Goldbet e Planetwin. L'offerta prevista per l'Over 2,5 sale a 2.50 su Bet365, Sisal e Lottomatica.

L'Argentina ha segnato un gol esatto nelle ultime tre trasferte, non male il Multigol Ospite 1-2: a 1.60 su Cplay, a 1.52 su Sisal e a 1.50 su Eurobet.