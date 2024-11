Nations League, pronostico e quote di Kazakistan-Austria

Kazakistan ad un passo dalla retrocessione in Lega C . La nazionale allenata da Stanislav Cherchesov dopo le prime 4 gare del torneo conta soltanto un punto in classifica mentre Norvegia , Austria e Slovenia sono tutte appaiate a quota 7.

Con 6 punti ancora disponibili al Kazakistan non resta altro che vincere le ultime due gare rimaste per cercare di raggiungere il terzo posto valido per i playoff retrocessione.

L'Austria si presenta all'Almaty Ortalyk Stadion dopo aver centrato un doppio successo interno contro il Kazakistan appunto (4-0) e la Norvegia (5-1).

Molte reti in vista

Per le quote non sembra esserci partita, il segno 2 al novantesimo è in lavagna solamente a 1.25 mentre la doppia chance 1X vale mediamente 3.70. Possono starci almeno 3 reti al triplice fischio dell'arbitro: l'Over 2,5 è proposto su Cplay a 1.57 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.55.