Svizzera, vittoria o retrocessione: il pronostico del match con la Serbia

Per la Svizzera quello contro la Serbia è di fatto uno spareggio per evitare la retrocessione in Lega B di Nations League . Agli elvetici, fermi ad un punto dopo le prime quattro partite, serve la vittoria per restare in corsa.

Svizzera in gol nel 1° tempo? Le migliori quote

La Svizzera ha incassato ben 10 reti nelle prime quattro partite, il doppio rispetto alla Serbia che ha messo a segno 2 gol (entrambi contro la Svizzera). Il successo conquistato ad ottobre contro i rossocrociati è stato l'unico, per la Serbia, nelle ultime sette gare giocate. Samardzic e compagni in casa di Spagna e Danimarca hanno perso rispettivamente 3-0 e 2-0 e, secondo le quote, a Zurigo arriverà un'altra sconfitta.

Il segno 1 si gioca a 1.80 su Cplay mentre vale 1.77 per BetFlag e 1.75 per Snai. In questo torneo gli elvetici hanno segnato tre reti, tutte nei primi tempi. Nell'occasione, l'Over 0,5 Casa 1° tempo si gioca a 1.82 su Cplay e StarYes, a 1.80 su Elabet.