Leao gol o assist, giallo a Zalewski: le "altre" quote di Portogallo-Polonia

Statistiche del match

I lusitani per qualificarsi ai quarti hanno diverse opzioni a disposizione. La prima ovviamente è fare affidamento sulle sue (notevoli) risorse e fare punti, al do Dragao, contro la Polonia (già battuta 3-1 fuori casa). Potrebbe andar bene anche un ko con un gol di scarto contro i polacchi per avere la certezza di staccare il pass, oppure una sconfitta della Croazia per mano della Scozia. Vale la pena ricordare che il Portogallo nelle due partite interne finora giocate in Nations League ha battuto per 2-1 sia Croazia che Scozia. Quanto alla Polonia, reduce dallo spettacolare 3-3 con la Croazia, una sconfitta vorrebbe dire impossibilità di qualificarsi ai quarti di finale.

Precedenti e quote

É la quarta volta che le due nazionali si affrontano in Nations League, il bilancio è di due successi lusitani più un pareggio. Nell’arco di queste tre sfide, è sempre stato messo a referto l’esito Goal. La possibilità che ancora una volta entrambe riescano ad andare a segno divide i bookmaker: almeno una rete per parte è un’ipotesi offerta a 2.05 da Cplay, a 2 da BetFlag e a 1.91 da Bet365. Il No Goal invece è pagato 1.68 da Begamestar e Betsson, 1.67 da Planetwin. Zero dubbi, invece, su chi conquisterà la vittoria finale. Il segno 1 del Portogallo è in lavagna a 1.25 mentre per il 2 della Polonia l’offerta può arrivare fino a 9. Zielinski e compagni del resto hanno vinto solo una delle ultime sette partite disputate, un sofferto 3-2 contro la Scozia con rigore decisivo del romanista Zalewski al 97’. Prima dello 0-0 in casa della Scozia, Ronaldo e soci avevano sempre messo a segno due o tre reti nelle partite giocate nell’ambito di questo girone. Il Multigol Casa 2-3 è offerto a 2 da Cplay, a 1.98 da Elabet e a 1.95 da Sisal.

Zalewski cartellino, Leao gol o assist: le giocate "speciali"

Tra i convocati della Polonia figura anche il romanista Zalewski. Partita non facile per lui, come per tutti i suoi compagni, viste le qualità degli avversari. Da valutare la possibilità, offerta a 4.50, che l’esterno possa ricevere un cartellino durante il match. Stessa quota per una sanzione disciplinare comminata a Zielinski.

Dal Milan al Portogallo, riflettori sempre accesi su Leao. Contro la Polonia, a Varsavia, Rafa ha dato un saggio delle sue qualità scartando avversari in serie e colpendo un palo (sulla ribattuta gol di Ronaldo). I bookmaker sono convinti che il gioiello portoghese possa brillare con gol o assist all’Estadio do Dragao. Tale ipotesi è offerta a 1.78.