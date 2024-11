Super Italia! Ora missione primato contro la Francia di Deschamps

Missione compiuta . La vittoria per 1-0 in Belgio qualifica l' Italia di Spalletti ai quarti di Nations League , permettendole anche di essere testa di serie nei gruppi di qualificazione ai prossimi Mondiali . Ora c'è da difendere il primato, domenica sera a San Siro , dall'assalto della Francia che insegue gli Azzurri a 3 punti di distanza. Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport, l'Italia è tornata a battere la Francia che ci aveva superato nei tre precedenti incontri. Per tenere dietro la truppa francese , l'gli Azzurri (oltre a vincere o pareggiare) possono anche perdere con un gol di scarto . Mantenere la vetta significherebbe evitare nei quarti (con grande probabilità) nazionali come Germania e Spagna e Portogallo .

Francia fin qui poco concreta, con e senza Mbappé

Lo scorso 6 settembre, a Parigi, è iniziata la ricostruzione dell'Italia dopo il flop all'Europeo: uno spettacolare 3-1 sotto la Tour Eiffel con tanto di ribaltone sbattuto in faccia alla Francia di Deschamps. Non è stato un episodio isolato, visto che Tonali e compagni hanno finito col realizzare 12 reti, vincendo un totale di 4 partite su 5 e sfiorando l'en plein in virtù del 2-2 col Belgio all'Olimpico di Roma (match dominato fino all'espulsione di Pellegrini).

Davvero difficile trovare difetti all'Italia versione Nations League. La nazionale azzurra è sempre andata a segno nei primi 45 minuti, chiusi sempre in vantaggio eccezion fatta per il debutto al Parco dei Principi, dove lo score di metà gara era stato di 1-1. Quanto alla Francia, con e senza Mbappé (dopo il Belgio non ci sarà anche contro l'Italia) ha dimostrato scarsa concretezza. Ben 87 i tiri totali effettuati dai transalpini di cui 30 nello specchio della porta: solo 9 di questi hanno gonfiato la rete avversaria. L'Italia è a debita distanza con 59 conclusioni totali di cui 27 nello specchio. Ma "primati" come questo si possono piacevolmente lasciare agli avversari.

