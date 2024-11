Serbia-Danimarca, pronostico: in palio i quarti di Nations League

Serbia e Danimarca si affrontano a Leskovac in un autentico spareggio per accedere ai quarti di Nations League. Vlahovic e compagni hanno bisogno dei 3 punti per scavalcare gli scandinavi al secondo posto in classifica.

Vlahovic contro Eriksen: chi vince?

Match delicato per la Danimarca, che ha perso il doppio confronto con la Spagna e, a cavallo dei due incontri, pareggiato 2-2 con la Svizzera. A Copenaghen vinsero 2-0 Isaksen e compagni mentre quest'estate, agli Europei, Danimarca-Serbia finì senza reti. Due match dunque più combattuti che spettacolari, il che fa propendere i bookie per l'Under 2,5: a 1.60 per Cplay e Lottomatica, a 1.58 per Planetwin.

Come detto la Serbia deve giocare all'attacco per cercare la vittoria, l'ipotesi che Vlahovic e soci vadano a segno una o due volte è in lavagna a 1.60. La Danimarca non subisce più di due gol in un singolo incontro addirittura da marzo 2023: 2-3 in casa del Kazakistan.