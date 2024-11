Pronostico Croazia-Portogallo: missione secondo posto per Modric e compagni

In arrivo altri verdetti dalla Lega A di Nations League . Gruppo 1 dominato dal Portogallo di Ronaldo , imprendibile dall’alto dei suoi 13 punti in cinque partite. Si gioca per definire le altre tre piazze, la Croazia (seconda con 7 punti) chiude in casa contro i lusitani e cerca un punto che le garantirebbe i quarti (disinteressandosi del risultato di Polonia-Scozia).

Quanto vale il pareggio per i bookie

Negli ultimi cinque precedenti tra le due nazionali si è sempre visto almeno un gol da parte di entrambe. I bookie aprono a questa possibilità, tanto che il Goal si gioca a quota 1.70 su Cplay, Goldbet e Lottomatica. Più alta l’offerta per il No Goal, in lavagna a 2.05.

Come detto il pareggio qualificherebbe la Croazia ai quarti, un punto tutto sommato può star bene al Portogallo. La X vale 3.30 per Cplay, 3.28 per Zona Gioco e 3.25 per Eurobet e Bet365. meno rischiosa la doppia possibilità “X o Goal” a 1.50.