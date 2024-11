Pronostico Cosenza-Modena, dai playout... ai playoff

Pronostico "combo": le quote più alte

Vero che il Cosenza è imbattuto da cinque partite (due vittorie e tre pareggi), altrettanto vero che in casa i calabresi non vincono da metà settembre: 2-1 alla Sampdoria. Un digiuno che i ragazzi di Alvini contano di interrompere contro un Modena (zero vittorie in trasferta) che ha il secondo peggior rendimento esterno del campionato, con soli 3 punti racimolati. Curiosità, fuori casa i Canarini hanno sempre incassato minimo uno, massimo due gol. Limitare le disattenzioni difensive sarà fondamentale per un Modena che in totale ha incassato 19 reti, segnandone 18 (di cui solo 6 in trasferta).

Nel match del Marulla potrebbe essere opportuno valutare la combo 1X+Under 3,5. Un esito quotato a 1.68 da Cplay, a 1.55 da Elabet e Sisal.