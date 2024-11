Siti scommesse online 2024: confronto bonus e quote

Curioso di sapere quali siti di scommesse attualmente disponibili sul mercato italiano abbiamo selezionato? Dopo aver visto centinaia di piattaforme online abbiamo realizzato un’esclusiva analisi selezionata, prendendo in esame elementi importantissimi come le quote, gli eventi offerti in modalità live e il servizio di assistenza clienti di ciascun portale di gioco.

I siti scommesse del momento

Ecco, dunque, quali sono le piattaforme nella nostra selezione dei siti scommesse italiani del momento, basata su popolarità e caratteristiche, rispetto all’ampia offerta del mercato, che ricordiamo essere tanto diversificata da prestarsi a qualunque esigenza individuale, anche non presente nella nostra selezione

Bet365

Lo sportsbook di Bet365 conta 41 eventi sportivi differenti, tra cui è possibile trovare anche discipline meno inflazionate come il sumo, gare automobilistiche e gli eSports. Il portale, accessibile anche tramite app mobile, mette a disposizione una grandissima varietà di bonus e promozioni, come le quote maggiorate e un bonus di benvenuto del 100% fino a 100€. Accedendo all’area “live” della piattaforma è possibile scommettere su tantissimi eventi in tempo reale, seguendo i propri match preferiti in diretta TV streaming.

NetBet

Con un ricchissimo palinsesto da 25 eventi sportivi e l’interfaccia intuitiva, NetBet ha conquistato tantissimi utenti del nostro paese. Spicca in modo particolare per la competitività delle sue quote, oltre che per la funzionalità “Quote favorite”, la quale permette di scoprire con un click tutte le scommesse meno rischiose sugli eventi in programma. Anche qui, registrando un nuovo conto di gioco è possibile sbloccare un bonus di benvenuto che permette di ottenere fino a 50€ con un deposito iniziale.

Snai

Quando parliamo di siti scommesse online, menzionare Snai è d’obbligo. Il bookmaker italiano, fondato nel 1990, mette a disposizione oltre 24 eventi sportivi dove scommettere e un’app funzionale per giocare in qualunque momento. La sezione “live” consente ai giocatori di puntare su 8 discipline in diretta, mentre in quella “virtual” è possibile scommettere su gare canine e incontri di calcio virtuali. Dopo aver registrato un nuovo conto di gioco, Snai permette di riscattare immediatamente un bonus di 15€ senza deposito.

888Sport



888Sport fa dell’essenzialità il suo punto di forza, malgrado offra ai propri utenti una grandissima varietà di feature esclusive. Oltre ai 25 sport inclusi nel suo palinsesto, il portale permette di giocare al Toto 8, un minigioco che permette di vincere 888€ indovinando l’esito di 8 eventi sportivi selezionati. Durante i nostri test abbiamo avuto modo di provare anche l’app dedicata per dispositivi mobile, che si è dimostrata comoda, fluida ed estremamente intuitiva.

LeoVegas

LeoVegas è un coloratissimo portale di gioco svedese fondato nel 2011. Gli sport inclusi nel suo sportsbook sono 20, e anche in questo caso è possibile affidarsi a una sezione esclusivamente dedicata alle scommesse live. Per i nuovi utenti è offerto un bonus di benvenuto del 50% fino a 100€, riscattabile mediante un deposito minimo di soli 10€. Grazie all’attenzione per l’innovazione e alla qualità dei servizi, il provider ha conquistato il premio "Best Mobile Operator" agli ultimi IGA 2024.

I siti di scommesse online per categoria

In questa sezione vorremmo presentare i siti scommesse sportive in Italia mettendo in luce le loro caratteristiche distintive tra quelli selezionati nell’ampia offerta di mercato. La selezione è ottenuta da comparazioni che abbiamo effettuato tenendo conto di precisi criteri che riteniamo interessanti. Vediamo in quale categoria si inseriscono i portali che abbiamo selezionato:

? Sito scommesse che ci ha sorpreso - LeoVegas

? Sito per bonus di benvenuto - Snai

? Scommesse live - Bet365

? Per le quote sul mercato - NetBet

? Sito app per dispositivi mobile - 888Sport

Cosa valutare per scegliere i siti per scommesse in Italia

Non raccomandiamo ai nostri utenti il miglior sito di scommesse in Italia, perché la scelta è molto vasta e dipende dalle preferenze personali. Tuttavia ci siamo innanzitutto assicurati che tutte le piattaforme incontrate soddisfacessero i seguenti criteri, per noi fondamentali:

Varietà di eventi sportivi

Uno dei primissimi fattori da considerare quando si intende valutare un bookmaker online è proprio la sua sezione sportsbook. Un sito scommesse che si rispetti, infatti, mette a disposizione un buon numero di eventi sportivi su cui scommettere, con un particolare riguardo verso le discipline più amate dai giocatori del nostro paese. In virtù di ciò, non possono assolutamente mancare il calcio, il basket, il tennis, i campionati legati ai motori né i moderni eSports.

Bonus

Anche la sezione bonus e promozioni di un bookmaker contribuisce a migliorare l’esperienza di gioco degli utenti. Analizzando i siti scommesse italiani di nuova generazione, ci aspettiamo che questi mettano a disposizione dei giocatori un’offerta di benvenuto, oltre a quote boostate e funzionalità per aumentare la vincita potenziale delle schedine multiple.

Ancora meglio se possiamo fruire di un bonus registrazione, riscattabile cioè senza alcun deposito iniziale. In questo modo, infatti, gli utenti possono testare la piattaforma in modo completamente gratuito.

Compatibilità con i dispositivi mobile

La maggior parte dei portali di betting UE, ormai, offre ai propri giocatori una comoda app per scommettere mediante i dispositivi mobile. La presenza di un’app mobile rappresenta un criterio fondamentale per interessare la nostra selezione di siti di scommesse. Ovviamente abbiamo testato diverse app messe a disposizione dai bookmaker del nostro paese, per verificare che queste restituissero una buona fluidità di gioco e che fossero ottimizzate per qualsiasi genere di device.

Interfaccia grafica

Sebbene possa sembrare un criterio soggettivo, legato perlopiù a gusti personali, l’interfaccia grafica di un sito scommesse deve avere caratteristiche precise. La disposizione dei menù di navigazione, ad esempio, deve essere chiara e ordinata, consentendo agli utenti di orientarsi facilmente all’interno del sito. Una barra di ricerca può essere estremamente comoda per i giocatori, ma quello che riteniamo assolutamente fondamentale è che il provider offra un sistema intuitivo per l’inserimento delle quote all’interno della propria schedina.

Servizio clienti

Il servizio di assistenza di un portale di gioco può rappresentare un importante elemento di qualità. Un utente che sa di poter contare su un team rapido ed efficiente in caso di problematiche è senza dubbio un utente più felice. Generalmente le piattaforme online permettono ai giocatori di entrare in contatto con le risorse di assistenza mediante un indirizzo e-mail, una live chat attiva 24 ore su 24 o, eccezionalmente, anche attraverso una linea telefonica dedicata.

Scommesse live ed eventi in diretta streaming

Pur essendo state introdotte di recente, le scommesse live rappresentano una modalità di gioco particolarmente apprezzata dagli utenti dello stivale. Tale funzionalità, infatti, è in grado di coinvolgere in maniera decisamente più incisiva i giocatori, permettendo loro di scommettere mentre assistono ai propri eventi preferiti. Proprio per questo motivo, la possibilità di visionare gli incontri in diretta streaming ha rappresentato un’ulteriore fattore determinante ai fini della nostra ricerca.

Metodi di pagamento

Un bookmaker che si rispetti dà la possibilità ai propri giocatori di scommettere utilizzando una grande varietà di opzioni di pagamento, preoccupandosi di offrire i sistemi più comuni ed apprezzati dal pubblico italiano. I moderni portali di gioco, generalmente, mettono a disposizione un mix di metodi di pagamento tradizionali ed elettronici. Oltre alle tradizionali carte di pagamento e alla popolarissima Postepay, gli utenti italiani possono utilizzare moderni e-wallet come Google Pay, Apple Pay, Skrill, Neteller o PayPal.

Sicurezza ed affidabilità

Non dimentichiamo che gli utenti scommettono sui portali online utilizzando i propri soldi, motivo per cui è comprensibile che questi si aspettino di vedere i propri dati salvaguardati mediante elevatissime misure di sicurezza. Fortunatamente, i siti scommesse italiani con licenza ADM devono soddisfare rigidi requisiti di sicurezza, implementando protocolli di comunicazione di nuova generazione e sistemi di crittografia avanzati. In questo modo, oltre ai dati relativi alle transazioni dei giocatori, anche le loro informazioni personali sono costantemente protette.

Come calcoliamo il payout medio?

Nell’ambito delle scommesse sportive, per payout si intende la percentuale degli importi scommessi che viene restituita al giocatore sotto forma di vincita. Nel corso delle nostre analisi sui migliori portali di betting, al fine di selezionare i siti con il payout più vantaggioso utilizziamo una semplice formula: