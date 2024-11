Pronostico City-Tottenham, vittoria "obbligata" per Guardiola

Il Manchester City vinceva sempre? Da fine ottobre non fa che perdere: 4 ko di fila tra campionato e coppe. Non capitava ai Citizens dal 2006, nell'era pre-sceicchi. Una crisi inaugurata dai rivali di questo weekend in Premier League , il Tottenham , che pure in campionato è solo decimo con score di cinque vittorie, altrettante sconfitte e un solo pareggio.

Quanto vale la "rivincita" del City

Di recente il Tottenham ha perso fuori con il Crystal Palace e in casa con l'Ipswich, due formazioni che lottano per non retrocedere. In tempi "normali" il City farebbe un sol boccone dell'avversario, che in Coppa di Lega ha eliminato Guardiola lo scorso 30 ottobre: 2-1 a Londra contro un City infarcito di "seconde linee". Sarà così anche in questo periodo turbolento?

Secondo i bookmaker sarà rivincita di Haaland e compagni: Cplay, Lottomatica e Sisal concordano sull'1 a 1.50, il 2 degli Spurs va dal 5.25 di Bwin al 6 di Bet365, passando per Snai che si colloca a 5.75.

Occhi puntati sulla combo 1+Over 2,5: a 1.83 sulle lavagne Cplay e StarYes, a 1.80 su Elabet.