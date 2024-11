Al "Meazza" c'è Milan-Juventus, quote e pronostico del match

Sono 11 (su 15) i punti raccolti invece dai bianconeri in trasferta. La squadra allenata da Thiago Motta lontano dall'Allianz Stadium vanta 3 successi (3-0 contro Verona e Genoa e 2-0 contro l'Udinese) e 2 pareggi (0-0 Empoli e 4-4 Inter).

Esito in controtendenza

Per le quote la sfida si preannuncia abbastanza equilibrata: il segno 1 è in lavagna a circa 2.20 mentre il "2" è offerto mediamente a 3.55. Da segnalare che gli ultimi 5 precedenti tra le due squadre andati in scena in Serie A sono sempre terminati No Goal. Il Goal in controtendenza è proposto su Cplay a 1.87, su Goldbet a 1.80 e su Bwin a 1.85.