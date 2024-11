Napoli-Roma, comanda Lukaku

La 13ª giornata di Serie A regala due incroci da brivido. Domani la Roma di Ranieri fa visita al Napoli di Conte , deciso a riprendere la marcia dopo il ko con l’ Atalanta e il pari con l’Inter. Nelle ultime sei gare interne con la Roma il Napoli non ha mai perso e, secondo gli esperti SisalTipster , ha più chances di imporsi (54%) su una Roma (19%) ancora mai vittoriosa lontano dalla Capitale. Giallorossi in vantaggio al riposo solo una volta nelle ultime sette giornate. Probabile che Ranieri , almeno inizialmente, scelga la strategia della prudenza. Un risultato di parità al 45’ si attesta sul 44%. Occhi puntati sul grande ex della sfida, Lukaku , marcatore al 33% . Dybala è il grande dubbio di Ranieri mentre Dovbyk dovrebbe essere dal 1’ al centro dell’attacco giallorosso (la Roma ha segnato solo 14 gol in 12 giornate). Il sigillo dell’ucraino al “Maradona” è al 26%.

Milan-Juve, la sfida degli ex

Oggi invece è il giorno di Milan-Juventus. Il Diavolo, pur altalenante, rappresenta una minaccia per l’imbattibilità bianconera. Non a caso, SisalTipster vede il Milan vincente al 44%, la Juve rincorre al 26% anche se lo scorso anno vinse 1-0 al Meazza. Più combattute che spettacolari le partite della Juve in questo campionato, anche gli ultimi sei precedenti seguono questo trend. Massimo due reti totali sono al 56%, tre o più al 44%. Milan-Juve sarà anche la sfida tra il grande ex Morata e (probabilmente) il “falso nueve” Weah. Lo scorso anno l’americano fornì l’assist per il gol di Locatelli e fu pure ammonito. L’ipotesi che Weah segni o riceva un cartellino è data al 37%. Il terzo sigillo in campionato di Morata è invece accreditato di un 26%.

Parma-Atalanya, la Dea cerca la "settima"

L’Atalanta vuole la settima vittoria di fila in campionato per alimentare il sogno proibito chiamato Scudetto. Per SisalTipster la Dea che sbanca il Tardini è al 59%, solo un 19% di possibilità per il Parma che fin qui ha vinto solo contro Milan e Venezia. L’Atalanta ha il miglior attacco della A, il Parma se la gioca sempre a viso aperto. In questo contesto potrebbe scapparci un calcio di rigore, visto al 32%. Sette legni colpiti a testa, l’ipotesi che in Parma-Atalanta ne vengano centrati due (palo/traversa) figura al 15%. In chiave marcatori occhi puntati su Retegui, gol al 45%, e Bonny, a segno al 23%.

La Lazio sogna, Bologna per il bis

Il posticipo domenicale vede di fronte Lazio e Bologna, due delle squadre più in forma del campionato.

I biancocelesti, a caccia della quinta vittoria consecutiva in Serie A, sono favoriti, per gli esperti SisalTipster,

al 50% rispetto al 21% dei ragazzi di Italiano mentre si sale al 29% per il pareggio. Il Bologna cerca un back to back all’Olimpico: dopo aver battuto la Roma, cerca il bis contro la Lazio. Taty Castellanos, in gol al 36%, vuole trascinare ancora i suoi compagni e Zaccagni, assist al 23%, sogna di aiutarlo. Italiano si affida a Santiago Castro, offerto al 24%.

Inter spinta dalla storia e da Lautaro-Thuram, Verona contro il tabù

Una per riprendere la testa della classifica, approfittando di un paio di big match. L’altra per abbattere un tabù che dura da oltre 32 anni. La sfida tra Hellas Verona e Inter apre la tredicesima giornata di Serie A: gli scaligeri, al Bentegodi, ospitano i Campioni d’Italia che partono favoritissimi. Gli esperti SisalTipster, infatti, vedono il successo nerazzurro al 69% contro il solo 12% per la vittoria dei padroni di casa con il pareggio offerto al 19%. Posta in palio altissima da entrambi i lati e nessuno sarà disposto a tirare indietro

la gamba: un’espulsione si gioca al 20%. L’Inter vorrà partire subito forte e ci sono il 67% di probabilità che segni il primo gol del match. Inzaghi non fa calcoli in vista della Champions League della prossima settimana e schiera i suoi uomini migliori a cominciare da Lautaro, a segno al 45%, e Marcus Thuram, gol o assist al 53%. Il Verona risponde con il bomber danese Casper Tengstedt, nel tabellino dei marcatori al 20%.

I posticipi di lunedì

Weekend lungo in Serie A visto che lunedì sono in programma due posticipi. Il primo si gioca al Castellani dove il solido Empoli di D’Aversa (9 gol fatti e 10 subìti) sfida l’altalenante Udinese di Runjaic. Esito a dir poco incerto tanto che la divisione della posta, al 34% per SisalTipster, è uno scenario verosimile. Segnare un gol all’Empoli nel primo tempo? Difficile, fin qui ci sono riuscite solo Bologna e Lazio. Vale un 38% la possibilità che l’Udinese possa iscriversi a questa mini-lista. Giganti a confronto. Tiene banco la sfida nella sfida tra Pellegri (a segno nelle ultime due partite) e Lucca. La punta dei toscani (in prestito dal Toro) che segna è al 26%, l’ariete dell’Udinese è proposto marcatore al 23%.

Debutto più “caldo” non poteva esserci per Giampaolo, alla guida del Lecce. I salentini lunedì sera sono attesi dal Venezia e questa sfida Di Francesco non può davvero sbagliarla. Prima missione per i giallorossi: cancellare lo “zero”alla voce “gol fatti in trasferta”. La possibilità che entrambe vadano a segno, per SisalTipster, si trova al 53% mentre almeno una a secco (è successo già dieci volte nelle partite del Lecce) si attesta sul 47%. Match dalla posta in palio elevata, gli episodi potrebbero fare la differenza. Episodi che fanno rima con autorete, data all’11%, ed espulsione, fissata al 23%. L’uomo-salvezza in casa Lecce non può che essere Nikola Krstovic, specie dopo la tripletta segnata con il Montenegro alla Turchia di Montella. Il sigillo dell’attaccante è previsto al 28% contro il 36% per il bomber del Venezia Pohjanpalo.