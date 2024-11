Serie A, pronostico e quote di Lazio-Bologna

Numeri da capogiro per la Lazio all' Olimpico . La squadra allenata da Marco Baroni nelle prime 6 gare disputate in casa con 14 reti all'attivo e 6 al passivo ha fatto registrare 5 vittorie e 1 pareggio. I biancocelesti dopo aver conquistato i 3 punti a Monza si apprestano a ricevere un Bologna che in trasferta è imbattuo da 5 partite consecutive (3 successi e 2 pareggi).

Biancocelesti favoriti

La Lazio parte con i favori del pronostico, il successo di Pedro e compagni è proposto su Cplay a 1.92 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.87. I padroni di casa non pareggiano in campionato da 9 giornate di fila: non volendo escludere la "X" al novantesimo si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.

Goal o No Goal? L'esito che prevede entrambe le compagini a segno paga mediamente 1.90 mentre il suo opposto si gioca a circa 1.80.

Lazio in vantaggio al duplice fischio dell'arbitro? L'1 primo tempo moltiplica una qualsiasi puntata per 2.60.