Premier League, pronostico e quote di Southampton-Liverpool

Il Liverpool con 28 punti conquistati in 11 partite si trova al comando della classifica della Premier League . I " Reds ", reduci dal "2-0" ottenuto ad Anfield contro l' Aston Villa , si apprestano a giocare in trasferta sul campo del Southampton .

I "Saints" dal canto loro invece sono ultimi e con 7 reti segnate e ben 21 subite hanno fatto registrare soltanto 1 vittoria, 1 pareggio e ben 9 sconfitte.

Liverpool ancora imbattuto in trasferta, Salah e compagni prima di pareggiare per 2-2 contro l'Arsenal avevano sempre conquistato i tre punti nelle precedenti 4 trasferte del torneo.

Impegno alla portata dei "Reds"

Per le quote la compagine allenata da Arne Slot ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia del Southampton. Il segno 2 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.27, stessa quota anche su Snai e Bet365.

Per alzare il coefficiente di difficoltà si possono provare sia il Multigol Ospite 2-4 che la "combo" che lega il segno 2 all'Over 2,5.