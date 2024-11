Pronostico Napoli-Roma, l'ex Lukaku sulla strada dei giallorossi

Ancora nessun successo invece per la Roma in trasferta, la compagine capitolina lontano dallo stadio Olimpico conta soltanto 4 pareggi e 2 sconfitte.

Capitolo gol fatti e subiti: i partenopei al "Maradona" viaggiano a una media di 1,83 reti realizzate e 0,83 reti subite a partita. Media decisamente più bassa per i giallorossi in trasferta, per la Roma sono soltanto 5 le reti all'attivo e 10 quelle al passivo.

Quote ok per i partenopei

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è proposto mediamente a 1.73 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.10. Da non escludere l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro: almeno 3 reti al novantesimo su Cplay, Goldbet e Lottomatica pagano 1.97.