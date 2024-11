Pronostico Empoli-Udinese, occhio al "doppio zero" dei toscani

La salvezza prima di tutto. Empoli e Udinese si sfidano lunedì (ore 18.30) al Castellani per fare un bel passo avanti in classifica e, chissà, cominciare ad alzare l'asticella delle ambizioni.

Match equilibrato secondo i bookmaker

La squadra di D'Aversa si è sbloccata battendo 1-0 il Como, in precedenza in casa aveva collezionato tre pareggi e due ko (contro Napoli e Inter), segnando un solo gol e subendone quattro. Con numeri che tendono al ribasso, le statistiche individuano un primo "zero": niente Over 3,5 per l'Empoli. Il secondo? I toscani sono rimasti gli unici a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 1/1.

L'Udinese sa di dover migliorare il suo score esterno: lontano dal Bluenergy Stadium ha ottenuto solo 4 punti quando in classifica Thauvin e compagni ne hanno 16. Un solo pareggio per i friulani, al debutto col Bologna, poi 5 vittorie e 6 ko. Per loro, al pari dell'Empoli, ancora nessuna somma gol 4 in questo campionato.

Il match per i bookmaker è aperto a qualsiasi risultato: basti pensare che il pareggio si trova a 2.90 sulla lavagna Cplay mentre scende a 2.80 su Sisal e a 2.75 su BetFlag. Nel contesto di un incontro equilibrato, è da considerare l'opzione "X 1° tempo o X finale" a 1.55.