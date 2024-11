Pronostico Inter-Lipsia, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Dopo le prime quattro partite di Champions League l'Inter è a quota 10 punti. Per consolidare il suo piazzamento tra le prime otto, la squadra di Inzaghi deve battere il Lipsia. Tedeschi a zero punti e in crisi: un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Quanto vale l'1 per i bookie

In Bundesliga il Lipsia ha perso 4-3 con l'Hoffenheim, scivolando al terzo posto in classifica. Male come detto anche in Europa dove, nonostante Sesko e compagni abbiano sbloccato tre dei quattro match disputati (tra cui quello perso 2-3 con la Juventus), non sono arrivati punti.

L'Inter è ben messa in classifica e in quattro gare non ha subìto gol. In più a Verona, senza Lautaro, ha vinto e dato spettacolo. Secondo i bookmaker il successo nerazzurro non è in discussione, viene infatti offerto a 1.46 da Cplay, a 1.43 da BetFlag e Planetwin. Il segno 2 rende 7.50 volte la posta su Bet365, 6.85 su Betsson e 6.25 su Bwin.

In previsione di un match aperto, l'Over 2,5 è l'opzione consigliata: quota 1.53 su Cplay, 1.50 su Goldbet e Lottomatica.