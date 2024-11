Champions League, pronostico e statistiche di Bologna-Lille

Un Bologna reduce dalla sconfitta subita in campionato sul campo della Lazio si appresta a giocare in casa contro il Lilla. Il match è valido per la 5ª giornata della prima fase del torneo e la classifica al momento vede le due squadre distanti 6 punti: l'undici allenato da Vincenzo Italiano nelle precedenti 4 gare ha fatto registrare soltanto 1 pareggio e 3 sconfitte mentre i "Mastini" dopo aver perso all'esordio contro lo Sporting hanno centrato 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pareggio).