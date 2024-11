Pronostico Lazio-Ludogorets, in gioco il numero di gol dei biancocelesti

Trasferta ad alto rischio per la Roma , impegno sulla carta agevole per la Lazio che all’Olimpico ospita il Ludogorets . Non solo infatti i biancocelesti hanno vinto quattro partite su quattro in Europa League ma sono anche andati a segno almeno due volte in ciascun incontro.

Lazio segna almeno tre gol? Ecco le quote

Di più, l’undici allenato da Marco Baroni in tutte e quattro le euro-sfide è andata al riposo in vantaggio. Per chi crede che questo scenario possa riproporsi, l’1 primo tempo è offerto a 1.60 da Cplay e Betsson, a 1.55 da Sisal. Vale la pena segnalare che nelle ultime venti partite disputate, tra campionato e coppe, il Ludogorets non ha mai incassato più di due gol. Ecco una “sfida nella sfida” per i biancocelesti: interrompere la serie dei bulgari e andare a segno almeno tre volte. Un’eventualità (“Over 2,5 Casa”) che i bookmaker Cplay e Begamestar propongono a 1.90 contro l'1.88 previsto da Eurobet.