Conference League, pronostico e quote di Fiorentina-Pafos

La compagine allenata da Raffaele Palladino prima di perdere per 2-1 sul campo dell'Apoel aveva fatto registrare un doppio successo contro Tns (2-0) e St. Gallen (4-2).

Il Pafos invece ha aperto le danze vincendo per 4-1 sul campo del Petroclub. I ciprioti poi nel successivo doppio impegno casalingo hanno prima perso per 1-0 contro l'Heidenheim e poi hanno battuto di misura in l'Astana (1-0).

Toscani favoriti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della Fiorentina. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.33 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.37. Per i principali bookmaker sono veramente poche le possibilità di vedere il Pafos uscire imbattuto dal "Franchi", la doppia chance X2 paga mediamente 2.90.

La "Viola" davanti al proprio pubblico ha tutte le carte in regola per segnare almeno due reti. Da provare la "combo" 1+Multigol 2-5 al termine del secondo tempo di gioco.