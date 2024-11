Il Maiorca (senza Muriqi) sfida il Valencia: quote e pronostico

Quanto paga la doppia chance X2

Media gol interna di 1,1 reti a partita, la più bassa della Liga con riferimento alle partite giocate in casa. Tradotto, segnare nel fortino del Maiorca, espugnato finora da Villarreal e Atletico Madrid, non è facile per nessuno. Da segnalare che il Maiorca ha fatto registrare l'X primo tempo in 9 delle sue 14 partite di campionato.

Il Valencia lontano dal Mestalla ha combinato poco (2 pareggi e 4 sconfitte) ma il poker rifilato al Betis potrebbe aver dato fiducia a Hugo Duro e compagni. Negli ultimi quattro scontri diretti col Maiorca si registrano due pareggi e due successi per gli isolani.

Per chi crede che il Valencia possa uscire dalla sfida con un risultato positivo (vittoria o pareggio) la quota della doppia chance X2 è pari a 1.67 su Cplay, StarYes e Betclic.