Serie A, quote e pronostico di Milan-Empoli

Il programma della 14ª giornata di Serie A mette a confronto il Milan e l' Empoli . I rossoneri di Paulo Fonseca in campionato vengono dal doppio pareggio ottenuto contro Cagliari (3-3) e Juventus (0-0) Anche i toscani hanno conquistato 2 punti nelle precedenti 2 partite: 1-1 contro Lecce ed Udinese .

Numeri alla mano

Il ruolino di marcia interno del Milan recita 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta, 6 gare in cui il "Diavolo" è riuscito a trovare per ben 10 volte la via del gol.

Le quote pendono tutte dalla parte di Morata e compagni, il segno 1 è proposto su Cplay a 1.38 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.35. Per i bookmaker sono veramente poche le possibilità di vedere l'Empoli uscire imbattuto dal Meazza, la doppia chance X2 vale mediamente 3.10.

Curiosità: i rossoneri non hanno mai segnato più di un gol nelle ultime 3 sfide interne di campionato. Da provare il Multigol Casa 2-4 al triplice fischio dell'arbitro.