Pronostico Bologna-Venezia, ecco cosa "cercano" Orsolini e compagni

Archiviato l'amaro ko nella sfida salvezza con il Lecce , il Venezia di Di Francesco cerca punti a Bologna per lasciare ad altri lo scomodo ultimo posto in classifica . Al Dall'Ara la squadra di Italiano , in Serie A , ha collezionato un successo e quattro pareggi (4 gol fatti e 3 subìti).

Comparazione quote: Multigol 3-4

Ovvio che il Bologna cerchi la vittoria a maggior raggione dopo l'ennesima delusione incassata, sempre al Dall'Ara, in Champions contro il Lilla (1-2). Merita risalto il fatto che Orsolini e compagni siano reduci da tre Over 2,5 di fila ma tutti arrivati in trasferta. In campionato, tra le mura amiche, si registrano 5 Under 2,5 in altrettante partite.

Dati che mal si incrociano con quelli del Venezia formato trasferta: 5 Over 2,5 in 7 partite disputate lontano dal Penzo e in cinque di queste occasioni è uscito il Multigol 3-4. Quanto vale per i bookie la possibilità che Bologna-Venezia finisca con tre o quattro reti? 2.52 per Cplay e Begamestar, 2.00 per Betclic.