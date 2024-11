Serie A, quote e pronostico di Parma-Lazio

Vola la Lazio di Marco Baroni . La squadra biancoceleste sul campo del Parma va a caccia del sesto successo consecutivo in campionato. Mattia Zaccagni e compagni in questo avvio di stagione sono riusciti a realizzare la bellezza di 28 gol, un bottino che ha permesso alla Lazio di vincere 9 gare su 13.

Parma piuttosto altalenante in casa, i ducali al "Tardini" hanno fatto registrare soltanto un successo, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Biancocelesti favoriti ma...

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della Lazio. La vittoria del club di Marco Baroni è proposta mediamente a 1.80 mentre la doppia chance 1X raddoppia una qualsiasi puntata.

La Lazio in trasferta ha messo a referto il Goal in 4 occasioni: l'esito che prevede almeno una rete per parte al triplice fischio dell'arbito è offerto su Cplay a 1.60, su Goldbet a 1.55 e su Bet365 a 1.62.