Serie A, Torino-Napoli: quote e pronostico del match

Il Napoli dopo le prime 13 giornate di campionato si trova in testa alla classifica con 29 punti. La squadra allenata da Antonio Conte , reduce dalla vittoria di misura ottenuta al " Maradona " contro la Roma , si appresta a giocare in trasferta sul campo del Torino .

I partenopei nelle prime 6 gare esterne del torneo hanno fatto registrare 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta mentre l'undici granata in casa vanta 2 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Quote ok per i partenopei

Il Torino arriva all'appuntamento con il Napoli dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime 4 partite. Le quote di questa sfida sorridono ai partenopei: su Cplay il segno 2 è proposto a 1.83 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.78.

Il Napoli nelle ultime 6 giornate del torneo ha sempre centrato l'Under 3,5. Possibile la "combo" che lega la doppia chance X2 alla possibilità che il match finisca con un numero di reti compreso tra 0 e 3.

Poche reti in vista, il No Goal al termine del secondo tempo di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.65.