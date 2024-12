Pronostico Siviglia-Osasuna, andalusi senza "X" in casa

Match equilibrato al Sanchez Pizjuan

Gli ospiti hanno iniziato questo turno da sesti della classe, con 4 punti in più rispetto ad un Siviglia che, in caso di vittoria, può cominciare a pensare all’Europa. Gli andalusi non hanno ancora pareggiato in casa, dove lo score è di 4 successi e 3 pareggi. In generale, il Siviglia “gradisce” No Goal e Under 2,5.

L’Osasuna in trasferta ha battuto 2-0 la Real Sociedad ma resta ad oggi l’unico blitz, accompagnato da tre sconfitte e due pareggi. Il fattore campo può agevolare i piani del Siviglia, considerato favorito dagli operatori: l’1 è fissato a 2.12 da Cplay, a 2.10 da Eurobet e a 2.05 da Snai. L’offerta per il 2 sale a 3.60 su Lottomatica, mentre è pari a 3.45 su Betsson e 3.30 su Bwin.

In questo contesto non si può scartare il pareggio, da valutare pertanto la “doppia possibilità “X primo tempo o X finale” a quota 1.72 su Cplay, Begamestar e Betsson.