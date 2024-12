Serie C Girone B, il pronostico di Arezzo-Entella

Girone B di Serie C, Arezzo-Entella è un match con risvolti importanti per l’alta classifica. I toscani vogliono tornare al successo in campionato (tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque) dopo aver vinto in settimana il match di Coppa Italia Serie C contro il Perugia. L’Entella punta a mantenere a sua imbattibilità esterna, lontano da Chiavari lo score è di quattro vittorie e tre pareggi.

Se L’Entella sta reggendo l’urto degli avversari in trasferta è merito di una super difesa che ha concesso solo tre gol in sette partite. L’Arezzo come detto di recente non sta brillando ma in casa ha perso solo contro la Ternana (ko più che giustificabile visto il valore degli umbri) e ha subìto appena cinque reti in otto partite. Sembrano dunque esserci i presupposti per un match all’insegna dell’Under 2,5: quota 1.38 su Cplay, 1.35 su BetFlag e Planetwin.