Pronostico Leicester-West Ham, per i bookie è match senza un "padrone"

Quando si incassano pesanti sconfitte la cosa migliore è tornare subito in campo per provare a riscattarsi. Discorso che riguarda da vicino Leicester (ko per 4-1 col Brentford nel weekend) e West Ham (2-5 per mano dell'Arsenal). Match senza un chiaro favorito, come si evince dalle quote dei bookmaker . Per Cplay , Sisal e Lottomatica l'1 vale 2.70, il 2 paga invece 2.55 su William Hill e Betsson , 2.50 invece su BetFlag .

Quanti gol nel match?

Le Foxes hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate, i 27 gol al passivo (troppi) stanno condannando Vardy e compagni. Da segnalare che in 11 delle 13 partite giocate dal Leicester è uscito l'esito Goal. Almeno una rete per parte in questa sfida vale 1.57 per Cplay e Goldbet, 1.54 per Zona Gioco.

Merita risalto il fatto che il West Ham sia rimasta una delle poche squadre a non aver ancora fatto registrare la somma gol 1 in campionato. Per chi crede che il match possa regalare da una a tre reti totali (Multigol 1-3) l'offerta dei bookie si attesta intorno all'1.50.