Ottavi di finale di Coppa Italia: pronostico e quote di Milan-Sassuolo

Il programma degli ottavi di Coppa Italia prevede il confronto tra il Milan e il Sassuolo . Il " Diavolo " di Paulo Fonseca arriva all'appuntamento dopo aver battuto in Serie A l' Empoli per 3-0 mentre la squadra allenata da Fabio Grosso , capolista in Serie B , giunge al Meazza dopo aver liquidato la Reggiana per 2-0.

Per il Milan il 3-0 contro i toscani ha sancito la 5ª vittoria ufficiale della stagione davanti al proprio pubblico. Tra campionato e Champions League Morata e compagni hanno fatto registrare 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte al Meazza.

Bene il Sassuolo in trasferta, i neroverdi lontano dal "Mapei Stadium" vantano 5 vittorie e 3 pareggi in campionato e 1 successo in Coppa Italia.

Show al Meazza

Quote alla mano il segno 1 non sembra in discussione, la vittoria del Milan di Paulo Fonseca è proposta su Cplay a 1.31 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.30. Possibile l'Over 2,5 al novantesimo: la possibilità che la sfida in programma al Meazza termini con almeno 3 reti moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.60.